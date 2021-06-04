مستشار الرئيس: الفطر الأسود موجود وعلاجه متوفر.. وحالاته قليلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن التعامل المصري مع جائحة فيروس كورونا كان من أنجح طرق التعامل مع هذا الفيروس، لافتا إلى توصيات الرئيس دائما بتوفير احتياطي إستراتيجي من الأدوية وعدم نقص أي نوع دواء داخل بروتوكول مصابي فيروس كورونا، متابعًا خلال مؤتمر صحفي لإحدى شركات الأدوية أن مصر كانت من أوائل الدول التي استعدت لفيروس كورونا منذ إعلان جائحة فيروس كورونا في مدينة ووهان.

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحية: «قمنا بعمل وبينار مع الصين والولايات المتحدة و غيرها من الدول من أجل تبادل الخبرات ووضع بروتوكول علاج مصابي لفيروس كورونا ساهم في ارتفاع معدلات الشفاء»، موجهًا الشكر لأطباء الصدر والحميات لما يقدمونه من مجهودات في التعامل مع الحالات المختلفة.

وأوضح «تاج الدين» أن مرض الفطر الأسود قديم وموجود منذ فترة طويلة، ولكن الحالات قليلة جدا ولكنها مع حالات التي تعاني المناعة القليلة والاستخدام المسرف في الكورتيزون، مشيرا إلى أن أدوية علاج الفطر الأسود موجودة ومتوفرة.

وعن الوضع الوبائي، طمأن «تاج الدين» المواطنين، وقال المنحني الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس لذلك لابد من الحفاظ علي الاستقرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن التكدس، العدو الأول لارتفاع المنحني الوبائي هو التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.