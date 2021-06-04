تاج الدين: الإصابة بالفطر الأسود قد تكون من مضاعفات بعض إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للشعب المصري، إذ سعت الدولة المصرية سعيا حثيثا في الشهور الماضية لتوفير القاحات من مصادر متعددة، لتطعيم أكبر قدر من المصريين حسب القواعد المتبعة والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع نشرة الأخبار الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن رئيس الجمهورية وجه بأن يحصل المصريون على لقاحات كورونا بسهولة ويسر ودون أي معاناة، لذا تم افتتاح أكبر عدد من مراكز التلقيح في مختلف محافظات الجمهورية، كما جرى تخصيص فرق طبية لتطعيم بعض الفئات في أماكنها.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس الخميس، كان هدفه توضيح الصورة العلمية الدقيقة الكاملة لمرض الفطر الأسود، مشددًا على أنه ليس مرضا جديدا.

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بالفطريات ليست جديدة، وذاع صيته في الفترة الماضية نتيجة بعض الإصابات في دولة الهند.

وأوضح عوض تاج الدين، أنه جرى رصد هذا الفطر لأول مرة في العالم عام 1858م، لافتًا إلى أنه قد يصيب فئات مرضية تعاني من نقص المناعة أو عدم انتظام نسبة السكر في الدم وبعض المرضى الذين يحصلون على أدوية السرطان ومثبطات المناعة، ومن ثم فإن بعض مصابي فيروس كورونا قد يصابون بالتهابات فطرية ومن ضمنها الفطر الأسود.