تحذير من اضطراب الملاحة البحرية ونشاط للرياح بمدن البحر الأحمر

حذرت غرفة مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، من تعرض مدن المحافظة، لاضطراب الملاحة البحرية ونشاط للرياح، ما يعوق حركة الرؤية، ويستمر حتى الأحد المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، بيانا جاء فيه، «نوجه المواطنين لاحتمال تعرض بعض مدن المحافظة، لاضطراب الملاحة البحرية، ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، اعتبارًا مناليوم الجمعة 4 يونيو وحتى الأحد المقبل.

وأكد البيان أن غرفة عمليات المحافظة، تلقت إشارة عاجلة من قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتي تشير بتعرض المحافظة، لسوء الأحوال الجوية ومحافظتي جنوب سيناء والسويس، وتبلغ سرعة الرياح إلى 80:60كم/ س، وارتفاع الموج 5:3 أمتار.

ومن جانبها؛ رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، ومواجهة الطقس السيئ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وكلف محافظ البحر الأحمر جميع رؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع، تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية وزيادة حركة الرياح على مدن المحافظة.