مهندس مشروع محور المريوطية للسيسي: سننتهي منه في 30 أغسطس

سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد مهندسي مشروع محور المريوطية، قائلًا: «المحور ده شغال ولا لسه؟» ليرد المهندس: «شغال يا أفندم».

وكشف المهندس عن أن كوبري المنيب على النيل، يتكون من ثلاثة أجزاء، وبدأ العمل فيه منذ أول العام، ومن المتوقع الانتهاء منه في 30 أغسطس، واستخدموا فيه نظم مختلفة لكي لا تعوق حركة الملاحة في نهر النيل.

ولفت إلى أنه بالنسبة لتقاطع الأوتوستراد، كان عبارة عن 3 حارات لكل اتجاه، ويعملون على توسعته حاليا ليكون 6 حارات في كل اتجاه، ومن المقرر الانتهاء منه في 30 يونيو العام الجاري، مع كوبري السلام، وكوبري المرج، وكوبري مسطرد.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلو مترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وتوقف الرئيس ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، حيث تابع سيادته سير الأعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية.

كما تفقد الرئيس عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.