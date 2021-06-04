إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، ونقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مدحت هاني مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الدولي، أمام عزبة نظيف بدائرة مركز طنطا، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب انحراف واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

ودفع مرفق الإسعاف بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى طنطا الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق وتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شهد طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي»، في وقت سابق، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، بنطاق مركز طنطا، وتبين إصابة «خيري.ع»، و«محمد.ا»، و«أحمد.ا»، يقيمون بقرية بلتاج بدائرة مركز قطور، والدفع بـ 3 سيارات إسعاف ونقل الضحايا لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.