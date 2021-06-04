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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
09:53 ص | الجمعة 04 يونيو 2021
مصرع 3 أشخاص في حادث سير بطنطا

مصرع 3 أشخاص في حادث سير بطنطا

شهد طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي»، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، بنطاق مركز طنطا، وتبين إصابة «خيري.ع»، و«محمد.ا»، و«أحمد.ا»، يقيمون بقرية بلتاج بدائرة مركز قطور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف ونقل الضحايا لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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