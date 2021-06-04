مصدر يكشف حقيقة ضرب أحمد سعد لشاب في بنزينة: مجرد تلاسن.. ومحصلش مشاكل

انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن اعتداء الفنان أحمد سعد على شاب داخل بنزينة، وأن المشكلة تفاقمت بعد أن نشرت إحدى المدونات تفاصيل الأزمة، والتي قالت في منشورها: «النهاردة كنت في بنزينة مصر جنب داون تاون، وشوفت شاب صغير في العشرينيات كان معدي من ورا عربية بيضا والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قال له خلي بالك وإنت راجع يا حبيبي، واتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان وقال له: بتكلم مين كدة يلا؟».

مدونة: أحمد سعد ضرب الشاب وشتمنا.. ومصدر: محصلش مشكلة

وتابعت خلال تدوينتها: «فالولد رد عليه قال له: يلا؟.. بكلمك إنت، وطبعًا الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، و كرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام، فرد علينا بشتائم قذرة جدًّا وابتسمنا ومشي بالعربية، الموقف ده بيّنلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص متستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدا».

وردا على هذا الأمر، قال مصدر مقرب من أحمد سعد، معلقًا على تلك الأزمة: «مشكلة بسيطة وانتهت في لحظتها، ولم يكن هناك أي مشكلة سوى تلاسن بالكلام بين الطرفين وتم التصالح بينهما، ولم يتم تحرير أي محضر أو شيء رسمي».

يذكر أن الفنان أحمد سعد شارك مؤخرا في تتر مسلسل «الاختيار 2»، كما شارك في مشهد وأغنية في مسلسل «موسى».