سمية الخشاب: محمد رمضان صمم يشيلني.. ومسامحة أحمد سعد

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن الفنان محمد رمضان عرض على المطرب أحمد سعد أن يغني في الفرح خلال أحداث مسلسل «موسى» ووافق، متابعةً: «كلنا رزقنا النجاح وده رزق أحمد سعد.. وإحنا طلعنا ترند بالصدفة ومكوناش عارفين، ورمضان قالي فكري في الأمر تاني قولتله أنا مبرجعش في كلمتي، وأنا مسامحة أحمد سعد وحسيت إن الفرح بجد، وكل حاجة كانت حقيقية في اللقطة ومحمد رمضان كان مصمم يشيلني وفاجئني بالشيل في الفرح وقالي أنا شيلتك من غير ما تعرفي عشان متتقليش على الأرض».

وأضافت «الخشاب» خلال مداخلة هاتيفة في برنامج « التاسعة» المذاع على فضائية «الأولى» وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أنها سامحت المطرب أحمد سعد طليقها، مؤكدة أنها تسامح الجميع ولا تشعر بأي ضغينة تجاه أحد، لافتةً إلى أنها تتعامل مع نفس الماكيير الذي ينفذ المكياج للفنان ريم الباردوي، حيث اتصلت بها من أجل تهنئتها بشهر رمضان.

وأوضحت أنها لن تشغل نفسها بأي شخص فهي حاليا في مرحلة سلام نفسي نتيجة التصالح مع الجميع، مستطردة: «أنا اهتميت بكل تفاصيل شخصية حلاوتهم، وعجبت الناس وتفاعلوا معاها وكانوا مستنين ظهورها من أول حلقة لما كنت بكتب عن الشخصية على السوشيال ميديا لدرجة إن الناس سألتني إنتي هتطلعي إمتى بقالك 10 حلقات مشوفناكيش، وأنا مبسوطة جدا جدا وده بيفكرني بنجاحاتي في الضوء الشارد والحاج متولي».