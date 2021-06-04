هل تحمي اللقاحات من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%؜؟ الصحة تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان، عدة أسئلة من المواطنين المتعلقة بلقاحات كورونا فى مصر، حيث تلقى الخط الساخن (105) مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بفعالية لقاح كورونا، وما مدى صحة أن اللقاح يعطى مناعة ضد الفيروس بنسبة 100%، وقامت الوزارة بالرد على هذه الاستفسارات من خلال منشور توعوى، أكدت فيه على أهمية لقاح فيروس كورونا، وأشارت إلى أن اللقاح لا يحمي من الإصابة بالفيروس بنسبة 100%، ولكنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويحولها من شديدة الخطورة إلى بسيطة ومتوسطة، ودعت المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغيرهم

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة المواطنين، بعدم الذهاب للمستشفيات.

وأكدت أنّ لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغيرهم المقيمين على أرض مصر، وحذرت وزارة الصحة أي جهة تروج لإعطاء المواطنين لقاح كورونا، مشددة على أنّها الجهة الوحيدة التي تتولى تطعيم المواطنين، وأنّها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تخالف ذلك.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير اللقاحات للعاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، وفي إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الآمنة.