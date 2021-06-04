تطعيمات بـ«تعليم دمياط».. واستعدادات لامتحانات «الإعدادية» بالإسكندرية

واصلت الفرق الطبية بالمحافظات تحركاتها المكثفة لتطعيم العاملين والموظفين فى الهيئات والمصالح الحكومية، حيث تقوم الفرق الطبية بالمرور على الموظفين فى الجهات الحكومية أثناء عملهم لتطعيمهم فى إطار الخطة الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واستمراراً لهذه التحركات الحكومية قامت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، أمس الأول الخميس، بتطعيم العاملين بمديرية التربية والتعليم بلقاح فيروس كورونا، بعد البدء فى تطعيم مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالإدارة التعليمية بالزرقا، وذلك تيسيراً على المواطنين لسهولة الحصول على اللقاح، وحفاظاً عليهم من الإصابة.

وواصل مركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة، وإشراف الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا. وقال مدير معهد القلب والجهاز الهضمى لـ«الوطن»،اليوم، إنه تم تطعيم 344 مواطناً، بعد إجراء الكشف الطبى على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم حيث تم تطعيم 325 مواطناً بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا».

واستعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقررة غدا السبت، بتجهيز اللجان وتعقيم واتباع إجراءات وقائية صارمة لإجراء الامتحانات بدون مخالفات. وتبدأ الامتحانات غدا السبت بمادتى اللغة العربية والخط وتنتهى الخميس الموافق العاشر من يونيو الجارى بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالباً فقط بدلاً من 20 طالباً للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

حظر استخدام «المحمول» للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والدقة في تقدير درجات الطلاب

وشدد مدير المديرية على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، وشدد «سعد» على العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة فى تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج.