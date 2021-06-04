«التعليم»: الاستعانة بمدارس الإعدادية لعقد امتحانات الثانوية الورقية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد لعقد الامتحانات مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد.

ونبهت الوزارة على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات، ضرورة التنسيق مع الإدارات التعليمية لعقد الامتحانات، موضحة أنه سيتم تخصيص مدرستين من مدارس المرحلة الإعدادية للطلاب الذين يؤدون الامتحانات ورقياً وهم طلاب الدمج والتقسيم والإعادة، مؤكدة أن الطلاب النظاميين يؤدون الامتحانات في المدارس الحكومية الثانوية.

وقال بسكاوي مصطفى، مدير إدارة العمرانية التعليمية، إن الإدارة ستخصص مدرستين من مدارس المرحلة الإعدادية التابعة لها واحدة للبنين وأخرى للبنات وذلك لطلاب الدمج والإعادة والتقسيم من طلاب الثانوية العامة.

وأضاف «بسكاوي» لـ«الوطن»، أن مدارس الإعدادية غير مجهزة من النواحي التقنية، وبالتالي فإنه يمكن بها تأدية الامتحانات الورقية التي لا تحتاج استعدادات تقنية مثل امتحانات الطلاب النظاميين.

وتابع مدير الإدارة التعليمية، أن جميع الإدارات ستخصص مدرستين، موضحا أنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة للاستعداد الجيد للامتحانات.

تعليم القاهرة: تكثيف الإجراءات الوقائية في جميع اللجان الامتحانية

وفي سياق متصل، كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن أن سيتم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية لعقد الامتحانات الورقية لطلاب الثانوية العامة2021، موضحاً أنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية في جميع المدارس الثانوية العامة والإعدادية التي تشهد امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا المستجد، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في اللجان الإمتحانات.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعلن غداً، كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، وجدول الامتحانات.