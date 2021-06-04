وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد إلكترونيا وورقيا في لجان مراقبة بمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن صفحات الغش الإلكتروني لن ولم تستطع تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تكلفة تجهيز وتأمين امتحانات الثانوية العامة بمليار جنيه، تزامنا مع جائحة فيروس كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، سيتم إعلان جميع تفاصيل وضوابط الامتحانات، ظهر غد السبت خلال مؤتمر صحفي، مطالبا جموع الطلاب بالمذاكرة والاستعداد للامتحانات، مؤكدا أنه سيتم إعلان جدول الثانوية العامة غدا لجميع الشعب العلمية والأدبية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنه لن يسمح بالغش داخل اللجان الامتحانية، وسيتم محاسبة أي طالب غشاش، مؤكدا أنه سيتم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحصول كل طالب على درجاته التي يستحقها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في يوليو المقبل، إلكترونيا في لجان مراقبة كاملة بنحو 2500 مدرسة مجهزة بالشبكات الداخلية servers، وليس شرائح البيانات، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، مشددا على ضرورة أن يتأكد الطلاب من حصولهم على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بهم استعدادا للامتحانات.

ونوه شوقي، إلى أنّ أي طالب مصاب بفيروس كورونا، لن يتم السماح له بدخول الامتحانات، على أن يدخل امتحان الدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت إصابته بكورونا وقت عقد امتحانات الثانوية العامة 2021.

وتابع أنّه سيتم تجهيز غرف عزل بجميع اللجان لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.