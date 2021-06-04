مصدر بالتعليم: لا غنى عن البابل شيت في إجابات امتحانات الثانوية العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، طريقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدمج بين النظامين الورقي والإلكتروني في امتحانات نهاية العام.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه لا غنى عن الإجابة في ورقة البابل شيت لطالب الثانوية العامة، حتى لو قرر الإجابة في التابلت، لأن البابل شيت هي الوسيلة الأهم في التصحيح الإلكتروني، والطريقة المثالية في حفظ حقوق الطالب عند التظلم على النتيجة، فضلا عن كون البابل شيت وثيقة مكتوبة بخط يد الطالب.

وقال المصدر إن جميع طلبة الثانوية العامة سواء النظاميين أو المنازل والراسبين والباقين للإعادة سوف يتم تدريبهم على استخدام البابل شيت في الامتحانات من خلال الاختبار التجريبي في شهر يونيو المقبل، الذي سيكون محاكاة لامتحانات نهاية العام في كل شئ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.

«شوقي»: جار التنسيق مع أكثر من جهة استعدادا لعقد الامتحانات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية في تمام الساعة الثانية من عصر غد السبت 5 يونيو.

وأضاف الوزير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المؤتمر يتطرق إلى إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات ستعقد بالتنسيق مع عدد كبير من الجهات المعنية للاستعداد على أكمل وجه لعقد الامتحانات وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.