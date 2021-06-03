«حصص مصر» توفر مراجعات مجانا لطلاب الثانوية العامة 2021

«حصص مصر» منصة تعليمية وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل على بث العديد من الفيديوهات التعليمية لجميع المراحل الدراسية، يستفيد منها الطلاب في أي وقت وأي مكان، منها شرح لمادة اللغة العربية وشرح للدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى المواد التخصيصية مثل الفيزياء والأحياء والجولوجيا والكيمياء، وتهدف إلى توفير محتوى رقمي تعليمي لجميع الطلاب، وتدريبهم على الطرق الجديدة من الأسئلة، خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، وعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

«حصص مصر» توفر نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2021

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منصة حصص مصر، وفرت نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال الساعات الماضية، في جميع المواد الدراسية، موضحة أن الطالب يمكنه الحصول على هذه النماذج، من خلال الكود الخاص به والرقم القومي، لافتة إلى أن المنصات التعليمية جميعها تسهم في تدريب الطلاب على النظام الجديد للأسئلة.

وأضافت الوزارة، أن التنوع في مصادر التعلم سواء من خلال الاعتماد على منصة حصص مصر، أو من خلال الكتاب المدرسي، أو منصات أخرى، كل ذلك يسهم في تكوين معرفة شاملة لدى الطالب حول المنهج الدراسي ويمكنه من الإجابة على الأسئلة التي تعتمد على الفهم والتركيز وليس التلقين والحفظ.

«حصص مصر» تسهم في تدريب الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة

وفي سياق متصل؛ قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة منها جيدًا قبل عقد الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021، لافتًا إلى أنه سيتم عقد الامتحانات وسط لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، يوم السبت المقبل الموافق 5 يونيو الجاري، وسيتم الإجابة على أي أسئلة متعلقة بآلية عقد الامتحانات وتصحيحها.