حاولت حل الخلاف.. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها «بالخطأ»

عدد من طلقات «الخرطوش» خرجت صوب أحد الأشخاص بنية قتله، إلا أنها أخطأت طريقها لتستقر في جسد الزوجة وتودي بحياتها على الفور، وسط بركة من الدماء داخل أحد المنازل بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تواجدت في مسرح الجريمة فتلقت الرصاص بدلا من زوجها

كان ذلك المشهد هو ما حدث داخل منزل المجني عليها، حيث نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه تطورت حدتها إلى شجار، إذ لم يتوقف عند ذلك الحد وأحضر شقيق الزوج «فرد خرطوش»، وأطلق منه عددًا من الأعيرة وسط نوبة غضب لم تمكنه من تملك أعصابه، إلا أن وجود الضحية إلى جوار زوجها في محاولة منها لحل الخلاف قبل تفاقمه قلب الأمور تماما، وأصبحت «مجني عليها»، وسقطت على الفور جثة هامدة دون حراك ليس لسبب أو ذنب اقترفته سوى وجودها داخل منزلها الذي ظنته آمنا أثناء المشاجرة.

بلاغ وانتداب الطب الشرعي

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح بوصول «نسرين ي ع»، 30 عاما ربة منزل، تقطن بقرية «تلبانة» جثة هامدة متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش.

مشاجرة وقتل

عقب تلقي البلاغ انتقلت قوة من فريق البحث والتحري إلى مكان وجود الجثة، وكشفت تحريات المباحث عن أن السبب وراء الواقعة حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة بين زوج المجنى عليها وشقيقه، وأثناء إطلاق شقيق زوجها أعيرة نارية من «فرد خرطوش» بحوزته تجاه شقيقه، أصابت الضحية وأردتها قتيلة في الحال، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن.

ضبط المتهم واعترافه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.