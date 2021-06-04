مينا حنين.. شاب مصري عشريني أصبح مستشارا لحاكم كاليفورنيا «فيديو»

مينا حنين؛ شاب مصري يبلغ من العمر 24 عاما فقط، ورغم حداثة سنه إلا أنه استطاع في فترة قصيرة أن يصبح نموذجا مصريا مشرفا في الخارج، بعدما تحصل على الكثير من الجوائز الأكاديمية، بالإضافة إلى عمله مع سيناتور بمجلس الشيوخ الأمريكي، فضلا عن كونه المستشار المالي والقانوني لحاكم ولاية كاليفورنيا، بجانب أنه يكمل حاليا درساته العليا بعدما تحصل على شهادة في «السياسات التطبيقية».

وحول كل هذا النجاح الذي حققه في سن صغيرة، قال مينا حنين، المستشار المالي والقانوني لحاكم ولاية كاليفورنيا، إنه يعتبر دائما العمر مجرد رقم، موضحا أن بالإرادة وحدها والعزيمة يستطيع أي إنسان أن يصل إلى كل ما يريده.

وكشف «حنين»، خلال لقاء عبر الإنترنت، الجمعة، مع برنامج «مصر تسطيع»، المذاع على شاشة dmc، أنه بالأساس من القاهرة، حيث عاش بحي مصر الجديدة فترة ليست بالقصيرة، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض الدراسة بجامعة كاليفورنيا، قبل أن ينتقل للعمل بمجلس شيوخ الولاية، ومن بعده العمل بمكتب حاكم ولاية كاليفورنيا كمستشار مالي وقانوني.

وأوضح أنه بعدما تخرج من الجامعة، تم اختياره لزمالة سياسية تعد الأكبر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه عمل حينها كمساعد قانوني ومحلل تشجيعي بمجلس شيوخ الولاية، لافتا إلى أنه بمجرد أن انتهى من تلك الزمالة حصل على أحد الجوائز الكبيرة والقيمة بتلك الولاية، ومن بعدها نجح في أن يتحصل على وظيفة المستشار المالي والقانوني لحاكم الولاية.