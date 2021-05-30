«القليوبية» تعلن تزويد المحافظة بـ70 صندوق قمامة لدعم منظومة النظافة

أعلنت محافظة القليوبية، البدء في أعمال توريد وتركيب 70 صندوق من اعتمادات الخطة الاستثمارية لمدينة بنها كمرحلة أولى؛ لدعم منظومة النظافة، والتي تعد منظومة حديثة من نوعها، حيث تم توريد 70 صندوق صديق للبيئة ذو غطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس؛ لمنع النباشين من العبث فيه، وتقرر تجهيز 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من الصناديق.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه يجرى دراسة تعميم التجربة على جميع المراكز والمدن والاحياء اعتبارا من الخطة الاستثمارية المقبلة في يوليو من العام الجاري، ضمن خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة، من خلال توفير الإعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب

وأهابت المحافظة، بالمواطنين ضرورة الالتزام بما يتم من أعمال للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ونظافة الحدائق العامة والميادين التي تم انشاؤها على مستوى الأحياء.

كما أعلنت المحافظة، أخر مستجدات الأعمال بطريق شركات البترول الجاري تطويره بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه؛ لإنشاء محور مروري متكامل الخدمات ليكون واجهة حضارية لمنطقة شركات البترول والعمل على تسيير الحركة المرورية، والقضاء على التكدسات والمظاهر العشوائية وأماكن الانتظار الخاطيء وتبديلها بأماكن انتظار وجراجات قانونية، فضلًا عن إنشاء أماكن انتظار وإنشاء ممشى على ترعة الإسماعيلية ليكون متنفسًا للمواطنين والعاملين بتلك الشركات وتزويده بكل الخدمات الترفيهيه والضرورية.

وتجرى الآن أعمال رصف الطريق في جميع قطاعاته، وأعمال رصف الجزر الوسطى والممشى ببلاط الإنتر لوك، وأعلن بيان للمحافظة زيادة عدد المعدات والعمال للانتهاء من المشروع، وجارِ استكمال أعمال تركيب أعمدة الإنارة وتوصيل الكهرباء.