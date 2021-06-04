سمية الخشاب: لست في مقارنة مع ياسمين رئيس.. و«أوعدك» مختلفة تماما

تستعد الفنانة سمية الخشاب، لإطلاق أغنيتها مع الفنان عمر كمال «أوعدك» خلال الأيام المقبلة، والتي تنتمى إلى أغاني المهرجانات التى تقدمها الخشاب للمرة الأولى، ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح أغنية «حبيبتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس.

وقالت الخشاب لـ«الوطن»، إنه تم الإعلان عن الأغنيتين في وقت متقارب، لم أكن أعلم أن حسن شاكوش بصدد طرح أغنية مع ياسمين رئيس، وأعتقد أنهم لم يكونوا على علم بطرح أغنية «أوعدك»، حيث إننا فرضنا حالة من التكتم على الأغنية، وأرى ذلك بشكل إيجابي أن يكون على الساحة أكثر من عمل، ونسعد الناس بموسيقى وكلمات جيدة.

وعن المقارنة بينها وبين ياسمين رئيس، أوضحت: «إطلاقا، العملين مختلفين تمامًا وأنا أقوم بالغناء في «أوعدك»، اعتبر هذا النوع من الأغاني بالسهل الممتنع فالغناء لا يحتاج إلى مقامات ولكن في حاجة إلى نفس طويل».

وأوضحت سمية الخشاب في تصريحاتها لـ«الوطن»: «كنت حريصة في مرحلة اختيار الكلمات حتى لا أقدم شيء يحاسبنى أحد عليه، أنا أحب موسيقى المهرجانات، وكان اعتراضي الوحيد عليها أن بعض الأغاني بها كلمات غير لائقة، لكن الموسيقى في حد ذاتها لا يوجد بها مشكله فهى مجرد إيقاعات عالية تخلق حالة من البهجة والطاقة الإيجابية لدى المستمعين».

وتابعت: «في (أوعدك) اخترنا كلمات دمها خفيف، بالإضافة إلى أن عمر كمال معتمد في نقابة المهن الموسيقية وصاحب صوت مميز، وذلك بجانب كونه مجتهد إلى أعلى درجة فحتى آخر وقت يعمل على الأغنية فهو ملتزم ومبدع ويعمل بجهد وإخلاص حتى تخرج الأغنية في أفضل شكل ممكن».

واستطردت: «أحب موسيقى المهرجانات، فهي مبهجة وراقصة إلى أقصى حد وتلقى رواج بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وفكرت لماذا لا نقدم مهرجان بكلمات مناسبة وفكرة جيدة، وبالتالي أغير الصورة الذهنية المعتادة عن المهرجانات بأنها عبارة عن كلمات مسفة وألفاظ يرفضها المجتمع إلى أفكار مبهجة، و(أوعدك) أغنية للصيف مبهجة مناسبة تصلح للأفراح والمناسبات».