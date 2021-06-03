سمية الخشاب: دخولي عالم أغاني المهرجانات «خطوة جريئة»

وصفت الفنانة سمية الخشاب دخولها عالم أغاني المهرجانات من خلال أغنية «أوعدك» مع الفنان عمر كمال، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بـ«الخطوة الجريئة»، وبخاصة و«أن عدد الفتيات اللاتي يغنين مهرجانات قليل».

وأوضحت سمية الخشاب فى تصريح لـ«الوطن»: «كنت حريصة في مرحلة اختيار الكلمات حتى لا أقدم شيء يحاسبنى أحد عليه، أنا أحب موسيقى المهرجانات، وكان اعتراضي الوحيد عليها أن بعض الأغاني بها كلمات غير لائقة، لكن الموسيقى في حد ذاتها لا يوجد بها مشكله فهى مجرد إيقاعات عالية تخلق حالة من البهجة والطاقة الإيجابية لدى المستمعين».

وتابعت: «في (أوعدك) اخترنا كلمات دمها خفيف، بالإضافة إلى أن عمر كمال معتمد في نقابة المهن الموسيقية وصاحب صوت مميز، وذلك بجانب كونه مجتهد إلى أعلى درجة فحتى آخر وقت يعمل على الأغنية فهو ملتزم ومبدع ويعمل بجهد وإخلاص حتى تخرج الأغنية في أفضل شكل ممكن».

واستطردت: «أحب موسيقى المهرجانات، فهي مبهجة وراقصة إلى أقصى حد وتلقى رواج بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وفكرت لماذا لا نقدم مهرجان بكلمات مناسبة وفكرة جيدة، وبالتالي أغير الصورة الذهنية المعتادة عن المهرجانات بأنها عبارة عن كلمات مسفة وألفاظ يرفضها المجتمع إلى أفكار مبهجة، و«أوعدك» أغنية للصيف مبهجة مناسبة تصلح للأفراح والمناسبات».

وأكدت أنها فوجئت باختيار كلمة «ملبن مصر»، ضمن كلمات الأغنية، قائلة: «لم أفرض وضع الكلمة تمامًا وأحمد أوسا هو من قام بكتابة هذا اللقب ضمن كلمات الأغنية، وتفاجأت بذلك ولكنها لم تكن الكلمة الوحيدة حيث تتضمن الأغنية كلمة يا ندامة التى كنت أقولها ضمن أحداث مسلسل موسى، الأغنية لذيذة ودمها خفيف، فأنا وجهت أوسا لكتابة كلمات كثيرة واختارنا منها المناسب والتي تتضمن (إفيه)».