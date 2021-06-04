وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل المخصصة لمرضى كورونا بمستشفى الزرقا

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أقسام العزل لمرضى كورونا والحضانات والرعاية المركزة، خلال زيارته المفاجئة لمستشفى الزرقا المركزي، للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة، كما تفقد خزان الأكسجين.

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واطمأن على مخزون الأكسجين بالمستشفى وكفاءة شبكة الغازات وعملية الصيانة بالمستشفى، مؤكدا تنفيذ تعليمات الوزيرة والتنبيه بجودة عملية إدارة استهلاك الأكسجين، وإجراء المتابعة على مدار الساعة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع وكيل صحة دمياط نسب الإشغال بالمستشفى، ومرضى العزل المنزلي، وناقش معهم تطبيق البروتوكول العلاجي للمرضى، مؤكدا حسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم الدعم النفسي لهم

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عقد وكيل وزارة الصحة، في وقت سابق اجتماعًا مع إدارة المستشفى ولجان التمريض، الجودة، مكافحة العدوى، الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وناقش معهم تطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، وترشيد استهلاك الأكسجين والمستلزمات.

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وشكلت مديرية الصحة بدمياط، في وقت سابق، لجنة من إدارات الرقابة الداخلية والعلاج الحر والتفتيش المالى والإداري ونفقة الدولة ومكافحة العدوى والجودة، للمرور على مراكز الكلى الخاصة، ومتابعة التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، طبقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى ومتابعة الخدمة المقدمة للمرضى.

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