دورة تدريبية لرؤساء أقسام العزل بمستشفيات الدقهلية على بروتوكول كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن تنظيم دورات تدريبية لرؤساء أقسام العزل بمستشفيات الصحة بالدقهلية على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرضى كورونا تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالارتقاء بمستوى الخدمة الطبية الجيدة المقدمة للمرضي بمستشفيات محافظة الدقهلية وذلك بالتدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.

وعقدت إدارة الطب العلاجي دورات تدريبية لرؤساء أقسام العزل بالمستشفيات على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرضى كورونا، ليتم تشخيص الحالات بشكل سريع مع تقديم العلاج المناسب حفاظا على حياة المريض ويحول دون دخوله فى مضاعفات.

وبحسب بيان مديرية الصحة بالدقهلية، فقد تناول التدريب شرحا كاملا للبروتوكول الجديد للعلاج وكيفية التعامل مع مرضى كورونا وكيفية تجنب العدوى بالفيروس مرة أخرى.

وقدم الدكتور سعد مكي الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة لسعيهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الدقهلية.

ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة عن افتتاح عيادتين للأسنان بوحدتي طب الأسرة بسرنجا وكفر نعمان التابعين لإدارة ميت غمر الصحية في إطار خطة المديرية للتوسع في إنشاء عيادات الأسنان لخدمة قطاع عريض من المواطنين في محافظه الدقهلية وبدعم وجهود من المجتمع المدني.

وقال الدكتور سعد مكي إن العيادتين مجهزتين بوحدتي أسنان كاملة بمشتملاتها وتقدم اغلب الخدمات من حشو الاسنان وخلع الأسنان وتنظيف الجير وعلاج اللثة وعلاج أسنان الأطفال ومتابعة الأطفال والحوامل ويعمل بها اطقم طبية مدربة بشكل جيد.

وأكد الإدارة العامة لطب الأسنان بتزويد الوحدات بالخامات اللازمة للتشغيل وشدد على توفير كافة مستلزمات مكافحة العدوى بالعيادات وطبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ، مقدما الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والوحدات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية.