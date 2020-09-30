صحة الغربية: تعافي 21 مصاباً بـ"كورونا" داخل أقسام العزل

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن خروج 21 مصاباً بفيروس "كورونا"، من مراكز العزل بمستشفيات الصدر والحميات، عقب تعافيهم تماماً، على أن يتم خضوعهم للعزل المنزلي لمدة 14 يوماً، في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عبد الناصر حميدة، إنه وجه بتكليف مديري مستشفيات والإدارات الصحية بالعمل على استمرار رفع حالة الطوارئ والتأهب والاستعداد القصوى، لاستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد، تزامناً مع حلول فصل الخريف، وتعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية.

كما كلف وكيل وزارة الصحة، في تعليماته إلى الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي بالمديرية، بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبو حمر، مديرة الطب الوقائي بالمديرية، سعياً لتدشين قوافل علاجية، ضمن احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومي، يوم 7 أكتوبر القادم.

وشدد "حميدة" على أهميه الدفع بطواقم طبية ثابتة ومتحركة، لفحص حالات العزل والمخالطين لهم، ممن يشتبه بإصابتهم بعدوى فيروس "كورونا"، لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى لفحص بؤر الإصابة بعدوى "كورونا"، ومجابهة أخطار تفشي المرض، من خلال استمرار حملات التطهير والتعقيم، للوقاية من أخطار العدوى.