منهم «2 للمخدرات».. ضبط 9 شيش في شواطئ الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
10:46 م | الجمعة 04 يونيو 2021
الشيشة المضبوطة على شواطئ الإسكندرية
تمكنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، اليوم، من ضبط 9 «شيش» في 3 شواطئ، منهم 2 شيشة مخصصة لتعاطي المخدرات تعرف باسم «غرقانة»، حيث تم ضبط أصحابها وتسليمهم للشرطة.
مصادرة الشيش على الشواطئ وترحيل أصحابها
وقال اللواء جمال رشاد، إنه تم مصادرة عدد 5 شيش من الرواد في شاطئ البوريفاج ومغادرتهم لعدم الالتزام بآداب الشاطئ، كما تم مصادرة عدد 2 شيشة من شاطئ العصافرة ومغادرة حائزيها للشاطئ.
وأضاف رشاد في بيان له، أنه تم ضبط عدد من الشباب بحوزتهم 2 شيشة مخصصة لتعاطى المخدرات تعرف باسم «غرقانة» على شاطئ ستانلي وتم استدعاء الشرطة وتسليم الشباب.
مشاجرات وأسلحة في شواطئ الإسكندرية
وأوضح أنه تم الإبلاغ عن وجود مشاجرات على شاطئ فريسكا وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة واحتواء الموقف وعودة الهدوء إلى الشاطئ، كما تم العثور على سلاح كاتر بحوزة أحد الشباب وتم مصادرته والتنبيه بعدم حيازة أي نوع من الأسلحة، مشيراً إلى مصادرة عدد 2 موقد بوتاجاز من بعض رواد شاطئ سيدى بشر.
عدم نظافة حمامات شاطئ أبو هيف المميز
وأشار إلى ورود شكوى من عدم نظافة حمامات شاطئ أبو هيف المميز، وتم التأكد من الشكوى وعلى الفور قام المستأجر بنظافة دورات المياه وصيانتها وإنارتها مع توجيه إنذار أول له طبقا لبنود كراسة الشروط.
جاء ذلك بعدما شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم، إقبالا كبيرا من الرواد حيث حققت بعض الشواطئ نسبة إشغال 100٪ قبل العاشرة صباحا، في عدد كبير من الشواطئ.
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