«مصايف الإسكندرية»: نسبة الإشغال وصلت 100% في بعض الشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، وصول 4 شواطئ لنسبة إشغال 100%، خلال العمل في «الويك إند»، وتنتشر رحلة اليوم الواحد إلى الإسكندرية ، وخروج الأسر للتنزه، كونه يوم إجازة وراحة.

شواطئ نسبة إشغالها 100% في الإسكندرية

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها، مساء اليوم، أن شواطئ الإسكندرية، اليوم، شهدت إقبالا كبيرا من الرواد، وحققت بعض الشواطئ نسبة إشغال 100٪ قبل العاشرة صباحا، منها شاطئ جليم العام والسرايا العام، ووصلت شواطئ العصافرة لنسبة 75٪ قبل الساعة الثانية بعد الظهر.

شواطئ نسبة إشغالها 75% في الإسكندرية

وأشارت الإدارة المركزية إلى نسبة إشغال شاطئ ستانلي، وصلت إلى 75٪ قبل العاشرة صباحا، بينما كانت نسبة إشغال شاطئ ميامي العام 100٪ قبل الساعة الثانية بعد الظهر، وحقق شاطئ المندرة المجاني نسبة 100٪ في الثانية عشرة ظهرا، وحققت شواطئ العجمى متوسط إشغال 50٪ على مدار اليوم.

مديرة إدارة السياحة والمصايف يتفقد شواطئ الإسكندرية

وتفقد اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم، شواطئ المندرة المجانى، وجليم العام، وبعض شواطئ حي المنتزه أول، لمتابعة حالة استقرار الشواطئ.