«نواب التنسيقية» في زيارة عاجلة للمؤسسة العقابية بالمرج

زار وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المؤسسة العقابية بالمرج، لتفقد مكان الحريق والوقوف على أسباب الحادث، الذي راح ضحيته 6 أطفال، وأصيب 25 آخرين.

وضم الوفد كلًا من النائب فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة أميرة العادلي، والنائبة هيام الطباخ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

والتقى وفد التنسيقية، بوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، خلال جولتهم بالمؤسسة، حيث تابعوا تداعيات وآثار الحادث، كما أكد وفد التنسيقية علي ضرورة تفعيل أنظمة الأمان بالمؤسسة لتفادي نشوب أية حرائق أو مشكلات أخرى، وخلال الزيارة تحدث النواب مع الأطفال بالمؤسسة حيث قاموا بطمأنتهم والحديث معهم علي ضرورة الالتزام بالقواعد واستخدام وسائل الأمان فور تعرضهم لأية مشكلة.

وثمن نواب التنسيقية، جهود وزيرة التضامن الاجتماعي، في التواجد في المؤسسة منذ اللحظة الأولى وتوفير الدعم النفسي للأطفال وتسخير كافة الجهود لمنع تكرار هذه المشكلة مرة أخرى عبر تدعيم المؤسسة بكل وسائل الأمان الممكنة.

ومن منطلق اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل ما يتعلق بحياة المواطنين، شدد النواب على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية خلال الفترات القادمة لمنع تكرار هذه المشكلات في أي مؤسسة أخرى.