مصايف الإسكندرية: 340 حجزا إلكترونيا في يوم واحد

أعلن اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم استقبال 340 فردا، أتموا الحجز الإلكتروني، اليوم الجمعة، للقدوم إلى شواطئ الإسكندرية، عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

السياحة والمصايف: زيادة الحجز الأون لاين مؤشر إيجابي لزيادة وعي المواطنين

واضاف «رشاد» في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، أنه كان فى استقبالهم مديري ومشرفي الشواطئ، وأنه مؤشرا إيجابيا لزيادة وعي المواطنين بهذه الخطوة الرائدة والتي تنفرد بها محافظة الإسكندرية.

رواد الشواطئ يساعدون الإدارة في نظافتها

وأوضح أنه تم رصد إيجابيات عدة، خلال المرور على الشواطئ اليوم، وتلاحظ مساعدة رواد الشواطئ العامة، مع الإدارة في تجميع المخلفات الخاصة بهم، في أكياس القمامة التي تم توزيعها عليهم على البوابات لتجميعها آخر اليوم.

تعليق بانرات بقيمة تذكرة الدخول للشواطئ

أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم استكمال تعليق البانرات على بعض بوابات الشواطئ، وتوضح اسم كل شاطئ وقيمة تذكرة الدخول وأرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كما تم تركيب موتور ضخ مياه بقوة 2 حصان، للخط الرئيسي لشاطئ السرايا لتقوية المياه وتغطية احتياجات الشاطئ.

وأشار إلى توزيع بطاقة هوية لكل عمال شاطئ المندرة المجاني، موضحا بها اسم العامل لسهولة التعرف عليه عند الإبلاغ عن المخالفة.

عودة الحياة إلى شاطئ المكس.. والسرايا يتصدر

ولفت «رشاد» إلى أنه تم عودة الحياة إلى شاطئ المكس بعد إمداده بمعدات الشاطئ وفرق العمل، مؤكدا استمرار شاطئ السرايا العام، في تصدر الشواطئ في عدد حجوزات «الأون لاين».