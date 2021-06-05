واشنطن تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان بقيمة 266 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 266 مليون دولار لأفغانستان مخصصة بشكل أساسي للاستجابة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، وستكون هذه الأموال مخصصة لتوفير معدات الحماية والملاجئ والرعاية الصحية والنظافة فضلا عن حماية الفئات الأكثر ضعفا خاصة النساء والفتيات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه «في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان فإن التزامنا واضح»، مضيفا: «نظل مصممين على دعم المستقبل السلمي والمستقر الذي يطالب به الأفغان ويستحقونه عبر استخدام كل ما لدينا من وسائل دبلوماسية واقتصادية ومساعدات».

وبهذه الأموال «266 مليون دولار»، بينها 157 مليون دولار أفرجت عنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو إس ايد» و109 ملايين دولار من قبل وزارة الخارجية، ترتفع قيمة المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة لأفغانستان إلى أكثر من 543 مليون دولار في إطار ميزانية 2021.

ولم تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا بعد بشأن إجلاء المترجمين الأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأمريكي ويخشون على حياتهم بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

20 عضوا في الكونجرس يطالبون بإجلاء أكثر من 18 ألف مترجم وعائلاتهم من أفغانستان

وطالب 20 عضوا في الكونجرس ينتمون الى الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أمس الجمعة، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الامريكي جو بايدن بأن يتم على الفور إجلاء أكثر من 18 الف مترجم وعائلاتهم تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال الأعضاء، في الرسالة: «يستغرق كل طلب أكثر من 800 يوم من أجل استكماله في حين نتوقع أن ننسحب في أقل من 100 يوم».

وأضاف البرلمانيون الأمريكيون، أنه «لا توجد أي مؤسسة أمريكية لديها القدرة أو السلطة لحمايتهم في أفغانستان بعد انسحابنا»، واعتبر البرلمانيون، أنه «سيكون من غير الأخلاقي تحميل الحكومة الأفغانية مسؤولية حماية شركائنا الأفغان».

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، امس الجمعة، إن «البيت الأبيض»، لم يأمر حتى الآن الجيش الأمريكي بإجلاء هؤلاء الأفغان.

الجيش الأفغاني: مقتل 20 شخصا في ضربة جوية استهدفت «طالبان» جنوب البلاد

ميدانيا، أعلن الجيش الأفغاني مقتل 20 شخصا في ضربة جوية استهدفت عناصر حركة «طالبان» جنوبي البلاد.

وقال الجيش الأفغاني إن قواته الجوية استهدفت عناصر الحركة، في منطقة «نهر سراج» أثناء قيامهم بعملية نهب أسلحة وذخائر من قاعدة عسكرية مهجورة في ولاية هلمند الجنوبية.

وأشار الجيش الأفغاني، إلى مقتل عدد من المدنيين ممن شاركوا أيضا في عملية النهب إلى جانب عناصر طالبان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

جدير بالذكر، ان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في مايو الماضي، سحب جميع قوات بلاده من أفغانستان، بحلول 11 سبتمبر المقبل، والذي يتراوح عديدها بين 2500 إلى 3500 جندي، إضافة إلى نحو 7 آلاف من قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو».