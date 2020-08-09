واشنطن تخطط لتقليص قواتها في أفغانستان لأقل من 5 آلاف جندي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى أقل من 5 آلاف جندي بنهاية نوفمبر المقبل، ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة حاليا لديها نحو 8600 عسكري في أفغانستان.

ووقعت الولايات المتحدة مع حركة طالبان، في آخر فبراير الماضي، اتفاقية سلام يغادر بموجبها آلاف الجنود الأمريكيين أفغانستان بشكل تدريجي، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من الحركة وتعهد بإجراء محادثات مع حكومة كابول.

وتضمن الاتفاق، التزام الولايات المتحدة بسحب جميع القوات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك جميع الموظفين المدنيين غير الدبلوماسيين ومتعاقدي الأمن الخاص والمدربين والمستشارين وموظفي خدمات الدعم في غضون 14 شهرا بعد الإعلان عن هذه الاتفاق.