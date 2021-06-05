مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسات التداول

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جلسات التداول، أمس الجمعة، إثر بيانات إيجابية حول معدلات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مؤشر ستاندرد أند بورز 500 يصعد بمقدار 37.14 نقطة

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 180.4 نقطة، بما يعادل 0.52%، ليصل إلى 34757.44 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500، بمقدار 37.14 نقطة أو 0.89% مسجلاً 4229.99 نقطة.

كما سجل مؤشر ناسداك المجمع، 199.98 نقطة أو 1.47%، ليحقق 13814.49 نقطة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً، أمس الجمعة، مدعومة بتعافي الطلب، وارتفع «خام برنت» 58 سنتاً بما يعادل 0.8% ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل.

ارتفاع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 81 سنتاً

كما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 81 سنتاً أو 1.2% مسجلا 69.62 دولار.

وفي سياق آخر، أكدت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني مستوى التصنيف السيادي لروسيا عند درجة «بي أيه أيه 3» Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إنه يمكن اعتباره دليلا على نجاح الاقتصاد الروسي في تجاوز آثار أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت وزارة المالية الروسية، اليوم، إلى أنها تأمل أن يكون الاقتصاد الروسي قد أجتاز المرحلة الأكثر صعوبة، فضلا عن تجاوز معدلات نموه توقعات الحكومة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الجمعة، على هامش «منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي»، إن اقتصاد بلالده أظهر ثباتا أمام الصدمات الخارجية.

بوتين: خط أنابيب نقل الغاز الروسي نورد ستريم 2 جاهز

وفي سياق آخر، قال بوتين، اليوم، إن خط أنابيب نقل الغاز الروسي «نورد ستريم 2» جاهز للبدء في ضخ الغاز إلى ألمانيا وإن المرحلة الأخيرة منه ستكتمل لأن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى إلى علاقات طيبة مع الشركاء الرئيسيين في أوروبا.

ألمانيا: واثقون من أن محادثات مجموعة الـ7 ستفضي إلى اتفاق ضريبي سيحدث تغييرا عالميا

بدوره، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إنه على ثقة من أن محادثات مجموعة السبع ستفضي إلى اتفاق ضريبي سيحدث تغييرا عالميا.

وأوضح شولتس، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»في ختام اليوم الأول لاجتماع وزراء مالية دول المجموعة في لندن، أن «هذه محادثات ناجحة للغاية، نحرز تقدما وأنا على ثقة تامة من أننا سنتوصل إلى اتفاقات اليوم وغدا، وسيكون بوسعنا أن نبعث برسالة واضحة جدا فيما يتعلق بضريبة شركات عالمية وسنتوصل إلى اتفاق سيغير العالم حقا»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».