نجل الفنان محمد نجم يصحح تاريخ ميلاد والده: «مش النهاردة»

قال الفنان شريف نجم، نجل الفنان محمد نجم، إن عيد ميلاد والده حسب ماهو مذكور عبر موقع «ويكيبديا» وبعض الصفحات الفنية، بأنه 14 يناير، غير صحيح، ولكنه من مواليد 6 مارس.

وأشار شريف نجم في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يعتز بجميع أعمال والده الذي كان يعتبره مثلا أعلى له وقدوته.

وولد الفنان محمد نجم، في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1944، وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وعمل بالمسارح حتى أصبح لديه مسرحه الخاص، ومن أول مسرحياته «موزة و3 سكاكين» عام 1968، و«حاجة تلخبط» عام 1970، بخلاف «اعقل يا مجنون، البلدوزر، عبده يتحدى رامبو، النمر، المشاكس، أولاد دراكولا، منور ياباشا، دول عصابة يابابا، الكدابين قوي».

«شفيق ياراجل» من أشهر إفيهاته

وتعد مسرحية «عش المجانين» من أشهر الأعمال التي قدمها ومن أكثر إفيهاته التي جاءت على لسانه وتستخدم حتى الآن «شفيق يا راجل.. شفيق اللي لما يجوع ياكل.. شفيق اللي يعطش يشرب».

ومن الأفلام التي شارك فيها محمد نجم «أبدا لن أعود، قمر الزمان، مولد يا دنيا، من بلا خطيئة، صانع النجوم، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان، احترسي من الرجال ياماما، الكداب، وانتهى الحب، بمبة كشر».

ورحل الفنان محمد نجم عن دنيانا بعد صراع من المرض يوم 5 يونيو عام 2019، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد دخوله في غيبوبة، تاركا عددا من الأعمال الفنية تقترب من الـ60، ما بين سينما ودراما، وخصوصا المسرح الذي كان يعد أحد نجومه البارزين.

وشارك شريف نجم، والده الفنان محمد نجم، عددا من المسرحيات منها «فتحية بيه، مطلوب غبي فورا، الأونطجي، الكدابين قوي» وفي طفولته قدم معه «الواد النمس، الخوافين، أصل وخمسة، واد عفريت».