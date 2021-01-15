في ذكرى ميلاده.. كواليس زيارة محمد نجم لـ الشعراوي قبل وفاته

تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد نجم، اليوم الجمعة، إذ أنه من مواليد 15 يناير 1944، وغيبه الموت في 5 يونيو عام 2019 بعد تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته داخل أحد مستشفيات القاهرة، وذلك عقب تقديمه لمسيرة سينمائية وتليفزيونية ومسرحية لامعة قدم خلالها العديد من الأدوار التي صنعت نجوميته كواحد من أهم فناني الكوميديا.

الارتجال

وينتمي محمد نجم إلى مدرسة الارتجال على المسرح، إذ ذكر أن الإيفيه الشهير «شفيق يا راجل» في مسرحية «عش المجانين» عام 1979 كان من وحي خياله، ولم يكن مكتوباً في نص المسرحية، إلا أنه لجأ إليه بعد أن نسي النص المكتوب، وفوجئ حينها بتحقيق «الإيفيه» لرواج كبير أثناء عرض المسرحية وبعدها.

آراء صادمة

وبعد أعوام عديدة من عمله بالمجال الفني، تغيرت آراء محمد نجم كثيراً وفقاً لتصريحاته، إذ أبدى تخوفه من ظهور العنصر النسائي في مسرحياته بشكل يثير الغرائز، وعلى إثر خوفه توجه إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي رفقة الفنانة هناء ثروت، حيث طالبهما الشعراوي بالتوقف عن تقديم أي أعمال مثيرة للغرائز، لتقرر هناء ثروت الاعتزال فيما ابتعد نجم عن مجال التمثيل لفترة.

وتحفظ نجم قبل رحيله بأعوام قليلة على كثرة مشاهد العري في الأفلام التي وصفها بالحرام، لدرجة أنه أعلن عن تفكيره في تقديم مسرحياته دون الاستعانة بأي ممثلة، مؤكداً أنه حقق نجاحاً كبيراً مع الفنان حسن عابدين في مسرحية «عش المجانين».

وأكد نجم أنه يعتبر المسرح بمثابة بيته، ولذلك أسس مسرحه الخاص الذي قدم عليه عشرات المسرحيات، أبرزها «اعقل يا مجنون، النمر، الكدابين أوي، دول عصابة يا بابا، واحد لمون والتاني مجنون، عبده يتحدى رامبو، البلدوزر».