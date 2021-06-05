ضبط أسلحة نارية في حملة على طرفي خصومة ثأرية بسوهاج

واصلت مديرية أمن سوهاج، حملاتها المكبرة على طرفي خصومة الثأرية، من عائلتي «الرماضنة» و«الحرارزة» بقرية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلته، بعد أن شهدت المنطقة أحداث شغب بين العائلتين، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية، كما تم تنفيذ حملة أمنية لضباط تجار المواد المخدرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية بإشراف نائب مدير الأمن، اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث مركز ساقلته، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتم استهداف طرفي الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتي «الرماضنة» و«الحرارزة» بناحية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلته، والتي تجددت بمقتل «أحمد. م. ا»، وأسفر الاستهداف عن ضبط بندقية الية عيار 7.62×39، وخزينة لذات السلاح حيازة «أحمد.ع. خ» 20 سنه عامل ومقيم دائرة مركز ساقلته.

كما ضُبطت بندقية آلية، وخزينة لذات السلاح حيازة «عشري. م. ع» 60 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز ساقلتله، والسابق اتهامه في 6 قضايا (تبديد – شيك)، وضبط بندقية آلية، وخزينة لذات السلاح حيازة «عبد الرؤوف. ح. ع»، 61 سنة، بالمعاش ومقيم دائرة بمركز ساقلته.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 36 قطعه لجوهر الحشيش المخدر زنة حوالي 150 جرام وقطعة كبيرة الحجم لمادة الافيون المخدر تزن حوالى 50 جرام، ولفافتين لمادة الكوكايين المخدر تزن حوالي 2 جرام ومبلغ مالي 1500 جنيه بحوزة «محمد. ع. م» 35 سنة، لا يعمل، ومقيم بندر طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، حررت المحاضر اللازمة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.