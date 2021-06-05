النشرة الجوية: مائل للحرارة نهارا.. لطيف ليلا

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية عن تفاصيل النشرة الجوية لليوم السبت 5 يونيو 2021، حيث أنه من المتوقع أن يكون الطقس نهارا، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث متوقع نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

كما أشارت الهيئة العامة الأرصاد الجوية إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ونشاط للرياح وارتفاع الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 6 يونيو والتي ستتمثل في:

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

أما الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 7 يونيو ستتمثل في:

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 8 يونيو، ستتمثل في:

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 9 يونيو ستتمثل في:

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 10 يونيو ستتمثل في:

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ، وتقوم الأرصاد بإصدار تحديثاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بصفة مستمرة.