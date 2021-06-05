الأرصاد تحذر من الظواهر المناخية المتوقعة حتى الخميس.. «إنذار جوي»

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء، خاصة على جنوب الصعيد والمدن المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر، كما يؤدي هذا النشاط إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويسود البلاد طقسًا مائلًا للحرارة شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من السبت 5 يونيو، وحتى الخميس 10 من الشهر نفسه، حيث أطلقت تحذيرا جويا بشأن نشاط حركة الرياح، واضطرابات الملاحة البحرية، وفقا لما رصدته الهيئة من خلال متابعة آخر تحديثات صور للأقمار الصناعية، والنماذج العددية، وخرائط التوزيعات الضغطية، واضطرابات بالملاحة البحرية، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تحد من مستوى الرؤية، على عدد من المناطق، اعتبارًا من الساعة 6:00 الجمعة الموافق 4 يونيو، حتى 6:00 من يوم الأحد المقبل.

ووفق بيان الهيئة، تتعرض منطقة خليج السويس، ومنطقة خليج العقبة، إلى نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، واضطراب الملاحة البحرية على تلك مناطق «رأس سدر، الطور، الزعفرانة، رأس غارب، رأس شقير، الجونة، والغردقة، طابا، نويبع، دهب».

وذكرت الهيئة خريطة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 4 يونيو كالتالي:

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ـ نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن الخليج، خليج العقبة، جنوب سيناء، وجنوب غرب البلاد.

ـ اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر الأحمر، وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار.