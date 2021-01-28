الأديرة القبطية تواصل إلغاء الموالد والاحتفالات بسبب كورونا

واصلت الأديرة القبطية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلغاء الموالد والفاعليات بالكنيسة، خلال الفترة المقبلة، وقصرها على الرهبان فقط، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الأنبا ساويرس، الأسقف العام، المشرف على دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، إن الدير سيحتفل بتذكار وفاة الراهب القمص أبرآم الأنبا توماس، الأحد المقبل، وأن المشاركة ستكون قاصرة على رهبان مجمع الدير فقط، نظرا للظروف الحالية.

دير مارمينا يعلن طريقة الاحتفال بوفاة البابا كيرلس

كما أعلن الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي بمريوط، أنه بمناسبة احتفال الدير بمرور 50 عاما على وفاة مؤسس الدير البابا كيرلس السادس، وتلبية لرغبة محبي البابا لأخذ بركته، تقرر بدء استقبال الزائرين من اليوم الخميس، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً، على أن تقتصر على المزار فقط، دون حضور القداسات.

وطالب رئيس الدير من الزوار أخذ الاحتياطات الاحترازية لمواجهة كورونا، والمتمثلة في ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والامتناع عن المجئ للدير بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو سعال أو التهاب بالحلق، أو أي أعراض تنفسية.

ونوه الأنبا كيرلس آفا مينا، إلى أنه لن يسمح بالخلوات الروحية، سواء للكهنة أو الشباب في الدير، خلال تلك الفترة.

قصر ذكرى عيد الأنبا أنطونيوس على الرهبان

كذلك اعتذر الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن استقبال الكهنة والرهبان والزائرين في عشية وعيد القديس الأنبا أنطونيوس، مع استثناء رهبان دير الأنبا بولا أول السواح، كما هي العادة بين الديرين، غدا الجمعة، مع استمرار غلق الدير لحين إشعار آخر، حرصا على سلامة الجميع، وعملا بالإجراءات الصحية، للوقاية من فيروس كورونا.