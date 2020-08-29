كورونا يواصل إلغاء الموالد القبطية آخرها "برسوم العريان"

واصل فيروس كورونا المستجد إلغاء الموالد القبطية، حيث أعلن دير "برسوم العريان" بمنطقة المعصرة في القاهرة، عن الاكتفاء بإحياء ذكرى شفيع الدير بالقداسات فقط دون احتفالات.

وقال الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين للأقباط الأرثوذكس، إن الدير سيبدأ نهضة بتلك الذكرى اعتبارا من السبت المقبل 5 سبتمبر وحتى الإثنين 28 سبتمبر المقبل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء دون السماح بالمبيت.

وأضاف بيسنتي، أنه ستقتصر مظاهر الاحتفال على القداسات اليومية والعشيات والعظات، التي سيتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب الأسقف، الأقباط بالالتزام بالاحتياطات الاحترازية من "ارتداء الكمامة" و"التباعد الاجتماعي" والامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.

وأشار الأنبا بيسنتي، إلى أنه يصلي دائما من أجل سلامة مصر وشعبها والعالم أجمع.