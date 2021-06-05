خلال شهر مايو.. استقبال 238 حالة تسمم بمركز السموم في «طب بنها»

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، بقيادة الدكتورة شيرين الخولي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، اليوم السبت، التقرير الشهري للحالات التي استقبلها المركز خلال شهر مايو الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

ووفق التقرير الشهري، بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها الشهر الماضي 238 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 43.7% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالي 104 حالة، ثم تضمن التقرير تناول المبيدات الحشرية بإجمالي 41 حالة، ثم تناول المواد الكاوية «البوتاس» بإجمالي 38 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحا أن باقي الحالات تنوعت في التقرير، منها 16 حالة تناول مخدرات، و14 حالة تسمم غذائي، و12 حالة مشتقات بترولية، و12 حالة اختناق الغاز، وحالة وحيدة لدغ حشرات.

وفي وقت سابق، أعلنت مستشفى بنها الجامعي افتتاح وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور حمدي الجزار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.

وأشار بيان صادر عن المستشفى، أنه سيتم إجراء عمليات زراعة القرنية مع بث حي بقاعة المحاضرات بالقسم.