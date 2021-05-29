ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 123 ألف طن بالإسكندرية

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن لجان استقبال القمح المحلى، استقبلت حتى الآن كمية من الأقماح المحلية بإجمالي 123 ألف و72 طناً، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.

وتضم لجان استقبال القمح، التي تواصل عملها في مراكز التوريد المختلفة، سواء الصوامع والشون وغيرها، مندوباً من مديرية التموين، ومندوباً من الزراعة، ومندوباً من هيئة سلامة الغذاء، ومندوباً من الشركة المسوقة، إضافة إلى مندوب من جمعية «القبانية».

وبدأت مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي، وكيل الوزارة، موسم توريد القمح إلى صوامع مديرية التموين، وذلك وفقاً للجدول المعلن عن بدء التوريد في 20 أبريل الماضي، بعدما شهد موسم التوريد الجاري بعض التأخير عن كل عام، بسبب تقلبات الطقس.

74 ألف فدان قمح في الإسكندرية

وأكد وكيل وزارة الزراعة على التنسيق الكامل مع مديرية التموين لتجهيز الصوامع والشون والهناجر، خلال الفترة الجارية، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام، تتجاوز 74 ألف فدان، موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة بنطاق المحافظة.

6 لجان من التموين لاستقبال القمح

من جهتها، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، استعدادها لموسم توريد الأقماح المحلية، حيث تم تشكيل عدد 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، بزيادة في عدد اللجان عن العام الماضي.

وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية «القبانية»، وعضو من الجهات المسوقة.

مساحة صوامع التموين لاستقبال القمح

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية العاملين المعنيين، حيث سيتم الأقماح الموردة بصومعة برج العرب، والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام، والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة كينج مريوط، والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية، التي تبلغ سعتها 60 ألف طن.

وأعرب «سعد الله» عن توقعه زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام، لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام 74 ألف و702 فدان.

وأوضح أن المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية، برئاسة أماني حلمي، وفريق العمل التابع لها، يواصلون العمل على قدم وساق، لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام، ولضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

أسعار أردب القمح بالإسكندرية

ولفت إلى أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام قد زاد عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيهاً للأردب، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيهاً للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط بسعر 705 جنيهاً للأردب.

يذكر أن موسم توريد القمح بدأ اعتباراً من 15 أبريل الماضي، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، إلا أنه هذا العام بدأ بالوجه البحري يوم 20 أبريل، بقرار وزاري، ويمتد لمدة 3 شهور، نظراً للظروف الجوية هذا العام، وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.

ويقوم قسم صيانة الحبوب ولجان الاستقبال بتشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في ظل استمرار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة العاملين والمترددين على أماكن التوريد.