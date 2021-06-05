مع قرب افتتاحها.. مطورون عقاريون: الطلب سيتزايد على العاصمة الإدارية

توقع مطورون عقاريون، ارتفاع الطلب على وحدات العاصمة الإدارية، مع افتتاح المشروع أكتوبر المقبل، حيث تسارع الحكومة حالياً من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية ووضع اللمسات الأخيرة للحي الحكومي وحي المال والأعمال، تمهيداً لبدء عمل الموظفين من هناك.

قال الدكتور عبد الرحمن خليل المستشار الإداري لشركة ساري العقارية، إن المدن الجديدة وفرت آلاف فرص العمل في مجالات كثيرة ذات صلة بالقطاع العقاري، وعملت على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا القطاع، ودائماً هو قطاع جاذب، والعقار أصل ومخزن جيد للقيمة.

أضاف «خليل»، إن الدولة تفتح الطرق للمدن الجديدة، وتدعم العمل فيها، وهناك مشروعات الطرق الجديدة سهلت الاستثمار في العديد من المناطق، مثل الطرق المؤدية إلى سفنكس الجديدة ومدينة زايد الجديدة، وكذلك العاصمة الإدارية التي من المفترض أنها ستكون مقراً إقليمياً للشركات والكيانات الاقتصادية الفترة المقبلة.

من جانبه، قال زهدي زهران رئيس مجلس إدارة شركة "مارديف" للتطوير العقاري، إن المونوريل سيصل العاصمة الإدارية بالقاهرة، وبالتالي العاصمة أصبحت جزءا من القاهرة الكبرى، والمواطنون حينما يأتون يرون ذلك على أرض الواقع، والحي الحكومي انتهى تقريباً.

أضاف «زهران»، أن كثيرا من المواطنين يغتنمون الفرصة قبل ارتفاع الأسعار مع افتتاح المدينة في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية واعدة للغاية، وهو ما يفسر تسارع الشركات لتنفيذ الأعمال بها.

من جهته، أوضح أحمد دياب مدير مشروعات شركة إيجي تاور للتطوير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة رسالة للعالم كله بأن الفرص في مصر واعدة، وأن المشروعات هناك تحظى بفرص جيدة وبمثابة مخزن للقيمة.

وأكد أكرم الشيخ نائب المدير التنفيذي لشركة راديكس للتطوير العقاري، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار خاصة في ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن حجم الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة يفوق الخيال، مشيراً إلى أن الحكومة أنجزت الكثير منذ عام 2018 حتى الآن.

وتسارع الشركات العقارية للانتهاء من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديداً مشروع «الداون تاون»، حيث تكثف الشركات خلال الفترة الأخيرة من نشاطها داخل الحيز التنفيذي بغرض الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة سلفاً، بالتزامن مع بدء تشغيل الحي الحكومي وانتقال الموظفين.

وفي وقت سابق، كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الجديدة، آخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «إن الحلم أصبح حقيقة».

وأشار إلى أن الافتتاح التجريبي للعاصمة سيكون بالانتقال للحي الحكومي الذي يجمع مجلس الوزراء و34 وزارة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من إنشاءات الحي الحكومي وأنه متبق شبكة البنية التحتية المعلوماتية الذكية فقط.