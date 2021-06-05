خروج 68 مصابا بكورونا من مستشفى الأحرار بعد تعافيهم بالشرقية

أعلن الدكتور عبدالكريم العراقى مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، خروج 68 من مصابي كورونا فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من المستشفى بعد تعافيهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وعلى جانب آخر، استقبل الدكتورعبدالكريم العراقي مدير عام المستشفى، الدكتور محمد سامي من المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ لمتابعة لجنة المضاعفات والوفيات، وأيضا المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة، بحضور الدكتور أحمد عبدالعظيم نائب مدير التدريب والبحث العلمي، الدكتور سامح صبري رئيس لجنة المضاعفات والوفيات، الدكتورة سالي نبيل مدير إدارة الجودة، والدكتورة أسماء جمال النائب الإداري للمستشفى.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشفى إجراء عملية استكشاف لمريض كورونا، يبلغ من العمر 26 عامًا، وكان يعاني من التهاب برتوني، وتبين وجود تجمع برازي بالبطن ناتج عن غرغرينا مع انفجار بالزائده الدودية، وتم إجراء اللازم.

كانت مديرية الصحة بالشرقية، قد أعلنت تخصيص مستشفيات لعزل مرضى كورونا وهي فاقوس والحميات والصدر وأبو حماد كما، أعلنت تخصيص أقسام عزل بجميع المستشفيات المركزية لاستقبال المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم.