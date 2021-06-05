مدير مونوريل العاصمة الإدارية: نعمل على إنهاء أعمال المشروع بأسرع وقت

قالت المهندسة سالي الطحان، مدير مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، إن المشروع يعتبر من أطوال المشروعات على مستوى العالم، ويتكون من 22 محطة ويخدم 3 قطاعات، وهي مدينة نصر المكدسة بالسكان والقاهرة الجديدة، حيث المجمعات السكنية والتجارية والجامعات والمدارس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أنه وسيلة مواصلات تعمل بالجر الكهربائي حفاظا على البيئة ولا انبعاثات مضرة بالبيئة منه.

وأضافت الطحان في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «قطاعات المشروع كافة تعمل بالتوازي وتعمل على قدم وساق حتى يمكن تسليم المشروع في المدة المحددة، ونعمل في أكثر من قطاع بنفس الهمة والخطوات».

وتابعت مدير مشروع مونوريل العاصمة الإدارية: «لكي ننتهي من أعمال المشروع بأسرع وقت ممكن تم تكليف الفرق بأن تعمل على التوازي بسرعة كبيرة وتوفير الموارد التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج، أما بالنسبة إلى معايير السلامة المهنية فإننا نتخذ أعلى المعايير في المواقع، إذ يرتدي المهندسون والعمال سترات الأمن والكمامات بالإضافة إلى الالتزام بالتطهير وقياس درجات الحرارة ونحاول اتخاذ جميع المعايير لتحقيق أمان الموظفين».

وأردفت المهندسة سالي الطحان، مدير مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، أن المونوريل يبدأ من شارع يوسف عباس ويربط مدينة نصر بمحطة مترو الانفاق في الخط الثالث، وستكون الشبكة متصلة مع بعضها بمونوريل مدينة 6 أكتوبر.