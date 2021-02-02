يدخل مصر لأول مرة.. 9 معلومات عن مشروعي المونوريل

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل عملها الجاد في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعي المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة» و«6 أكتوبر»، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على إدخال وسائل نقل حديثة إلى مصر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الأعمال الإنشائية أنجزت بنحو 10.5% حتى الآن، ولم تؤثر جائحة كورونا على تنفيذ المشروع.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة لديها خطة استراتيجية محددة فى تنفيذ مشروعاتها العملاقة، موضحا أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، كما أنّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

وترصد «الوطن»، فى 9 معلومات تفاصيل ومواصفات مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وهى كالتالى:

1- مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ينفذ بطول 54 كيلومترا.

2- ينفذ المشروع خلال 34 شهرا على مرحلتين، وستكون المرحلة الأولى جاهزة أمام الركاب آواخر مايو 2022، أما المرحلة الثانية ستكون جاهزة فى فبراير 2023.

3- خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يشمل 21 محطة، هي: «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».

4- تنفيذ المشروع بيتم تحت إشراف لجنة وزارية مشكلة من وزارتي النقل والإسكان.

5- 80 كم/س هى السرعة التصميمية للمونوريل، وسيتم قطع الرحلة من «استاد القاهرة» حيث بداية المشروع حتى «العاصمة الإدارية»، حيث نهاية المشروع فى 60 دقيقة.

6- مونوريل 6 أكتوبر ينفذ بطول 42 كيلومترا.

7- ينفذ المشروع خلال 42 شهرا، وسيكون جاهزا أمام الركاب مطلع يونيو 2023.

8- خط مونوريل 6 أكتوبر يربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول العربية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

9- عدد محطات المونوريل 12 محطة، هي: «بولاق جامعة الدول – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية - الطريق الصحراوي (القاهرة - الاسكندرية) - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع».