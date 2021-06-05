في ذكرى رحيله الثانية.. نجل محمد نجم: قلة الأصل سبب موت والدي

تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنان الكبير، محمد نجم، الذي يعد خلافه مع الفنان أحمد أدم، من أشهر الأزمات التي شهدها الوسط الفني، لاسيما مع اتهام أسرة نجم للفنان أحمد أدم، أنه هو من تسبب في وفاته بعد ظهور أدم في لقاء تليفزيوني، هاجم من خلاله نجم الكوميديا الراحل، ما أدى إلى إصابته بجلطة، احتجز على اثرها داخل المستشفى، ليفارق الحياة بعد 20 يومًا من الخلاف.

خلاف بين نجم وأدم على شاشة التليفزيون

في أكثر من لقاء تليفزيوني قال الفنان الراحل محمد نجم، أن الفنان أحمد أدم يقلده فى حركاته وطريقة كلامه على المسرح، مطالبًا إياه بضرورة التوقف عن تقليده وأن يكون له شخصية خاصة، الأمر الذي رد عليه «أدم» فى أحد البرامج الرمضانية عام 2019، قائلاً: «على استعداد تام أخلى الجمهور يكره نجم، ولكنى لن أفعل ذلك»، ما استقبله الفنان الراحل بغضب شديد، ليدخل على إثر ذلك إلى المستشفى وتفيض روحه إلى بارئها فى أول أيام عيد الفطر.

نجل محمد نجم: سبب غضب والدى هو الإفتراء عليه

وعن غضب محمد نجم من الانتقادات التي كانت توجه له، قال نجله الفنان الشاب شريف نجم في تصريحات لـ«الوطن»: «والدي لم يكن يغضب من الانتقادات خصوصًا لو كان نقدًا بناءًا، لكنه عندما مس النقد شخصيته، طبعًا الأعمار بيد الله لكن أحد الفنانين هو كان السبب الرئيسي في تدهور حالة والدي الصحية، لما ظهر في برنامج لم يتحدث عن فن محمد نجم ولكن عن حاجات غير صحيحة من وجهة نظره وكلام فارغ قاله عن شخصية محمد نجم، وكانت سبب في تدهور صحته».

شريف نجم: والدي كان يعترف دائمًا بفضل عبد المنعم مدبولي

وتابع:والدي دائمًا ما كان يعترف بفضل أستاذه عبدالمنعم مدبولي، لكن حاليًا هناك نجوم على الساحة خارجين من مدرسة محمد نجم لايعترفون بذلك، ومنهم من يستخدم طريقة إلقاء الإفيه الخاصة به وطريقته على المسرح، وهناك من يقلده دون الإشارة لفضل محمد نجم عليهم.

وأضاف شريف نجم قائلاً: «لم يضغب والدي من مثل هؤلاء، ولكن كان بيعرف وقتها مين اللي متربي وعنده أصل ومين قليل الأصل، ولم يعاتب أحدهم مرة، لأنه هيناقشهم في إيه؟ كل واحد وأصله»