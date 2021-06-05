وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام ملتقى القاهرة للخط العربي 7 يونيو

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السادسة من مساء الاثنين 7 يونيو بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل ختام الدورة السادسة من ملتقي القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع الفنون التشكيلية، دار الأوبرا المصرية.

وتحمل الدوره هذا العام اسم فنان الخط العربي الكبير يوسف أحمد، بشعار «علم بالقلم»، ويتضمن برنامج الختام عرض فيلم تسجيلي من إنتاج وحدة الفيديو تك بقطاع الصندوق بعنوان «الخطاط الكبير يوسف أحمد رائد البعث والإحياء» ضمن سلسلة أفلام «تجليات الخط العربى»، يعقبه فقرة فنية لأوركسترا بيت العود العربي.

وبعدها إلقاء كلمات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقي.

تكريم الفائزين فى ملتقى الخط العربي:

ثم تبدأ التكريمات حيث من المقرر أن يتم تكريم الفنانين إبراهيم أبو طوق -الأردن، أحمد المصري - مصر، فاطمة البقالي- الإمارات، مصطفي العمري- مصر، كما يتم تكريم وضيوف شرف الملتقي وهم: ثائر الأطرقجى- العراق، جاسم حميد- العراق، محمد سحنون- تونس، مصطفى النجار- سوريا، سعيد عبد القادر- مصر، وفى الختام يتم إعلان جوائز الدورة السادسة.

يشار إلى أن وزيرة الثقافة استعرضت نشاط صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة والمبادرات من بينها استمرار العمل بالمرحلة الثانية من الدفعة الأولى لمبادرة صنايعية مصر بواقع 79 متدربا، والهادفة إلى صون الهوية التراثية لمصر، وإعداد جيل جديد من الكوادر المتخصصة في مجالات الحرف التراثية والتقليدية.

كما ناقشت وزيرة الثقافة الفعاليات المستهدف إقامتها ومنها الإعداد للدورة السادسة من مسابقة الصوت الذهبي، بجميع أنحاء الجمهورية إلى جانب إدراج المسابقة ضمن برنامج الأكاديمية المصرية للفنون بروما لإتاحة فرصة المشاركة لأبناء الجالية المصرية في أوروبا الكترونيا مع رفع قيمة الجوائز المالية للمسابقة وتحويلها لمشروع قومي لاكتشاف وصقل المواهب الغنائية في مختلف ربوع مصر.