تعرف على توصيات وزيرة الثقافة استعدادًا لمعرض الكتاب 2021

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين المتقدمين للإشتراك في الدورة الـ52 لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الموعد الذي أعلنته اللجنة، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث من المقرر انعقاد الفعالية خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت عبد الدايم، إلى أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة الثقافة على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اجتمعت بناء على توجيهات من، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى الأول من يونيو الجاري، لوضع الخطوط الرئيسية لإقامة المعرض، فى ظل اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

كما اجتمعت اللجنة الثقافية أمس، حيث أقرت شعار جديد للدورة الـ52 وهو«القراءة حياة»، وناقشت طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها، وقررت اللجنة أيضا إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية، فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب.

وبناء على تلك التوجيهات بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، التنسيق بين هيئة الكتاب ومركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الاستراتيجي، لإجراء التجهيزات الخاصة بالدورة الـ52 للمعرض.

وتابع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، ومجموعة من قيادات الهيئة، آخر التجهيزات للمعرض، حيث قام بزيارة قاعات المعرض، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإظهار المعرض بشكل لائق، في ظل إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

كما اتخذت اللجنة العليا للمعرض قرارا بإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا، منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلاً لدخول الجمهور.