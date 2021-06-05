إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية بسبب «خلافات نسائية بالسوق»

شهد سوق الخضار الأسبوعي في قرية «كفر قنصوة» مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مشاجرة بالضرب بالأيدي والعصي وقطع حجرية، أصيب خلالها 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة من طرفي المشاجرة، وذلك على خلفية مشادة كلامية بين سيدتين أثناء تواجدهما بسوق القرية تدخل على إثرها أهالي كل منهما، وتطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر، ونُقل المصابون إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بوجود مشاجرة بناحية قرية «كفر قنصوة» بدائرة المركز.

إصابات المشاركين في المشاجرة

وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من (طرف أول) ضم كلًا من «جمعة. إ. م .ع س. »، 60 سنة، بالمعاش، مصاب باشتباه كسر بعظمة الزند لليد اليسرى، وأنجاله كل من «حمادة »، 32 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، و«إبراهيم »، 34 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعية متفرقة بالوجه، و«فاطمة»، 25 سنة، ربة منزل، و(طرف ثان) ضم كلًا من «محمود ع. م. ع» 30 سنة، عامل، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته «نادية .ال. ر. ر»، 21 سنة، ربة منزل، وشقيقها «رضا ال.ر. ر»، 18 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بالوجه من الجهة اليمنى، وجميعهم يقيمون في قرية «كفر قنصوة» بدائرة المركز.

سبب المشاجرة

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين كلا من الرابعة والسادسة أثناء تواجدهما بسوق القرية محل إقامتهما، وتدخل على إثرها أهالي كل منهما وتطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها كل طرف على الآخر بالضرب بالأيدي والعصي وقطع حجرية، ما ترتب عليه إحداث ما بهم من إصابات، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات السبب.

ونُقل المصابون إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتلقوا العلاج اللازم، وصُرح لهم بالخروج عدا المصاب الأول، حيث حُجز وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 10931 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.