بعد تعرضها لوعكة صحية..ناهد السباعي لـ جمهورها: «بفضلكم بقيت كويسة»

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن تعرضها لوعكة صحية، منذ عدة أيام، استدعت حجزها داخل إحدى المستشفيات، لتشخيص حالتها ومعرفة ما يؤلمها، دون الوصول لنتيجة محددة، ذلك حسبما أعلنته عبر حسابها، على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير«انستجرام» تروي من خلال منشورها تجربتها المرضية والتعامل الطبي الماهر الذي حظيت به خلال فترة علاجها.

ناهد السباعي تتعرض لأزمة مرضية حادة

وكتبت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها بـ«انستجرام»: شكر واجب للمستشفي، كانت على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة والخبرة والضمير، من حوالي أسبوع تعبت جدًا وجع شديد يشبه وجع انفجار الزايدة والمرارة، رحت أقرب مستشفى كشفوا عليا وعالجوني وإدوني محاليل، وروحوني البيت فضلت تعبانة وسِخنت، إحساس صعب قوي إنك تبقى موجوع وتعبان ومحدش عارف عندك إيه؟.

وأضافت ناهد السباعي قائلة: «روحت لدكتور باطنة حولني فورًا لدكتور أخر جراح، ولكنه لا يُفضل الجراحة وبيخليها أخر حاجة بعد ما يعمل كل المحاولات».

ناهد السباعي تطمئن متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية

وتابعت: «أما بالنسبة لطاقم التمريض فهم على أعلى مستوى من الكفاءة و الخبرة، شكرًا دكتور الباطنة فى المستشفي، أفضل دكتور باطنة في مصر، شكرًا دكتور الجراحة العامة، شكرًا دكتور النساء والتوليد، أنا بفتخر بمعرفتك من أكتر من عشرين سنة»، كما وجهت الشكر لكافة طاقم العمل داخل المستشفى، وبعثت برسالة طمأنة لجمهورها قائلة: «بفضل الله الشافي وفضلكم أنا أحسن دلوقتي الحمد لله كثيرًا».