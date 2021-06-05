نجل محمد نجم يكشف عن أكبر خطأ وقع فيه والده على مدار مشواره الفني

قال الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان محمد نجم، الذي تمر اليوم الذكرى السنوية لرحيله، إن هناك خطأ وحيد وقع فيه والده على مدار مشواره الفني، وهو الخطأ الكبير نفسه الذي ورثه عنه، ويسعى لتغييره في الوقت الحالي.

نجل محمد نجم: والدي ليس شخصا اجتماعيا وهي كارثة أعيشها لتأثيرها السلبي على حياتي

وقال شريف نجم، في تصريحات لـ«الوطن» إن الخطأ الوحيد الذي وقع فيه والده محمد نجم، هو عدم الاهتمام بتأسيس علاقات داخل الوسط الفني «أبويا معملش علاقات ومعارف تفيده في الوسط لأنه لم يكن شخصًا اجتماعيًا، وهذه الكارثة أعيشها أنا أيضا «مش بعرف أروح لمخرج أو منتج وأقوله نفسي أشتغل معاك وطبعًا ده مقصر عليّ، وبحاول أتخلص من هذه العادة السيئة».

واستطرد «والدي الفنان محمد نجم لم يكن له في الشللية مش اجتماعي، أصدقاؤه المقربين في الوسط الفني كان وحيد سيف ومظهر أبوالنجا ومحمود القلعاوي وأحمد راتب ومحمود الجندي وسعيد صالح ويونس شلبي وسيد زيان، مش بيروح يسهر، لكن هما كان يتقابلوا في المسرح ويتعشوا مع بعض».

نجل محمد نجم: أزور والدي كل جمعة في المقابر وأتحدث معه

وعن اللحظات الأخيرة في حياة محمد نجم، قال نجله شريف نجم «أصيب بجلطة في المخ واتنقل للمستشفى وتم وضعه في غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس لمدة 20 يوم، كان غائبًا عن الوعي على فترات، وبالتالي ملحقناش نتكلم، كل جمعة أنا ووالدتي بنروح نزوره، من ساعة ما توفى وهو معايا على طول، ربنا مايوريها لحد لما تفقد الأب ضهرك بيتقطم، إحساس صعب مش مصدقه، لكن هو معايا على طول بيوجهني وشايفني وبزوره اتكلم معاه، رحل بجسده وفضل بروحه، عايش في قلوبنا وقلوب جمهوره اللي بيدعيله، وبفرح لما ألاقي جمهوره بيدعيله وبيقوله إنت إن شاء الله في الجنة».