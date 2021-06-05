إيقاف أعمال مباني ومقابر مخالفة في 3 مراكز بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن، بإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة على نفقه المخالفين، وكذا إيقاف أعمال البناء العشوائي، وذلك بالتزامن مع متابعة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بالعصايد، عبارة عن فك شدة خشبية لسقف منزل دون الحصول على ترخيص بمساحة 90 متر مربع، وتم التحفظ على الأدوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مدينة القنايات، بإشراف ثناء فوزي، رئيس مدينة القنايات، من إيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص بناحية عزبة أبو ليلة بنطاق المدينة، فتم فك الشدة الخشبية وإزالة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأثناء القيام بالمرور على عزبة الغمري التابعة لمدينة القنايات، تم ضبط مواطن بناحية عزبة الغمري يقوم بأعمال تشوينات مواد بناء طوب ورمل وأسمنت، وذلك للقيام بأعمال البناء المخالف للقانون 119 لسنة 2008، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة وتم إزالة جميع مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بإيقاف بناء عدد 15 غرفة مقابر بجبانة المسلمين على مساحة حوالي 40 مترا، وتم إزالة وهدم البناء وردم الحفر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة المخالفين لقيامهم ببناء مقابر دون ترخيص مستغلين أيام العطلة الرسمية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بإزالة أعمدة حديد وصاج، تمهيداً لعمل هنجر على مساحة 1 قيراط بقرية الهوابر التابعة للوحدة المحليه بقرموط صهبرة، وتم ضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.