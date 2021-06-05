أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للمكفوفين، موضحًا أن الوزارة كثفت من الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية جيدا في المدارس الحكومية، لافتا إلى أنه سيجري عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 للمكفوفين، ورقيا بنظام الأسئلة التي تقيس الفهم، وسيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيًا لضمان شفافية التصحيح وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للمكفوفين

1- يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للمكفوفين يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل بمحادة اللغة العربية ورقة أولى.

2- يؤدي الطلاب يوم الاثنين الموافق 12 يوليو امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية.

3- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

4- يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 15 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

5- يؤدي الطلاب يوم السبت الموافق 17 يوليو امتحان مادة الجغرافيا ورقة أولى.

6- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 18 يوليو امتحان مادة الجغرافيا ورقة ثانية.

7- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 25 يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

8- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو امتحان مادة التاريخ ورقة أولى.

9- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو امتحان مادة التاريخ ورقة ثانية.

10- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 1 من أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وورقة ثانية.

11- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن كافة التفاصيل المتعلقة بعقد الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021.